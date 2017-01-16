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Власти США арестовали жену стрелка из Орландо

Омар Матин (Orlando Police Department)

Омар Матин (Orlando Police Department)

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Нур Салман арестована за препятствование правосудию

Власти США сообщили о задержании жены Омара Матина, открывшего огонь в ночном клубе в Орландо. Как сообщается, она арестована за препятствование правосудию.

Генеральный прокурор Лоретта Линч в понедельник подтвердила информацию о задержании Нур Салман в Сан-Франциско. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Салман находится под пристальным вниманием полиции с тех пор, как в июне 2016 года ее муж открыл стрельбу в ночном клубе в Орландо, застрелив 49 человек и ранив еще более 50. Нападение предположительно было совершено под влиянием идеологии «Исламского государства».

29-летний Матин был застрелен полицией в результате трехчасового противостояния.

Полиция Орландо и ФБР пытаются установить, знала ли Салман о планах своего мужа.

По данным газеты The Washington Post, сотрудник правоохранительных органов ранее сообщил, что Салман по меньшей мере один раз ездила с мужем в ночной клуб Pulse в Орландо, а также сопровождала его при покупке патронов.

Сама Салман пока никак не прокомментировала свой арест. Ранее она говорила сотрудникам правоохранительных органов, что муж применял к ней физическое насилие, а свои личные дела держал в секрете.

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