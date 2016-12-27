Барак Обама: я одержал бы победу в третий раз

Президент США Барак Обама выразил уверенность в правильности своего видения развития страны и в том, что если бы он принял участие в президентских выборах в третий раз, то смог бы одержать победу над Дональдом Трампом.

В опубликованном в понедельник интервью, которое Обама дал своему бывшему советнику Дэвиду Аксельроду, президент сказал: «Я уверен в своем видении, поскольку если бы я еще раз принял участие в президентской гонке и имел возможность подготовить свою кампанию, то смог бы мобилизовать большую часть американского народа для ее поддержки».

Обама высоко оценил кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако подверг ее кампанию критике за чрезмерную осторожность. «Я думаю, что когда вам кажется, что вы побеждаете, то – как и в спорте, ­– вы играете более осторожно», – сказал президент в подкасте The Axe Files Дэвида Аксельрода.

Президент США выразил восхищение Клинтон, заявив, что она «прекрасно выступала в очень жестких условиях». Вместе с тем он подчеркнул, что кампания Клинтон не была достаточно напористой.

«Мы (демократы) не смогли достичь необходимого успеха в работе на местах – не только с точки зрения аспектов сухой политики – что мы обеспокоены судьбой этих общин, что мы переживаем за них, – уточнил Обама. – Я имею в виду местные выборы, выборы на уровне штатов, выборы в советы школ и городов, выборы в законодательные собрания штатов – а не представление, что мы сможем добиться успеха как-нибудь, с помощью отличного набора мер прогрессивной политики, о которых мы рассказываем редколлегии The New York Times».

Президент США выступил в защиту своего политического наследия, отметив, что победа Трампа не означает поражения его (Обамы) представлений о курсе, которым должна следовать страна.

«Очевидно, что после этих выборов и победы Трампа многие стали предполагать, что это была своего рода фантазия», – сказал Обама. «Но я утверждаю, – продолжал он, – что, хотя сдвиг в политической культуре действительно произошел, большинство американцев разделяет убеждение в том, что Америка – толерантная, многообразная, открытая, полная энергии и динамизма страна».

Барак Обама покинет Белый дом менее, чем через месяц, и в интервью Аксельроду он рассказал о своих планах на будущее: президент намерен работать над развитием «нового поколения лидеров, организаторов, журналистов, политиков». «Я вижу в Америке и во всем мире этих двадцатилетних-тридцатилетних людей, талантливую молодежь, полную идеализма, – сказал он. – Вопрос в том, как мы их объединим? Как мы обеспечим их инструментами, которые позволят им добиться прогрессивных изменений? Я хочу использовать мой президентский центр в качестве механизма для развития этого нового поколения талантов».

Барак Обама подчеркнул, что не хочет быть человеком, почивающим на лаврах.