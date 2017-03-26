Стрельба в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб, есть раненые

Власти города Цинциннати, штат Огайо, сообщили, что, по меньшей мере, 15 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в ночь на воскресенье. Один из раненых скончался.

Заместитель шефа полиции Пол Ньюдигейт сообщил, что в ночном клубе Cameo, где произошла стрельба, сложилась «очень ужасная ситуация».

По его словам, в тот момент в клубе находились сотни людей.

Местная телекомпания WLWT сообщила, что некоторые пострадавшие получили ранения, угрожающие жизни, и отметила, что официальные лица не сообщили, был ли кто-либо задержан.

Власти допускают, что стрелявших могло быть несколько.

Причина инцидента пока неясна.