Новый указ президента Трампа по иммиграции может появиться в понедельник

Ожидается, что президент Дональд Трамп в понедельник подпишет новый указ по вопросам иммиграции и въезда в США. Первая аналогичная попытка администрации была ранее заблокирована федеральными судами.



Ранее на этой неделе информагентство Associated Press сообщило, что новый запрет на въезд не будет распространяться на жителей Ирака – одной из семи стран Ближнего Востока, которые попали под действие первого указа.По состоянию на воскресенье подробности нового указа не были известны.



Федеральные суды заблокировали указ от 27 января, который предусматривал временный запрет в США выходцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Указ также предусматривал приостановку приема беженцев в США.



Трамп объяснил введение временного запрета на въезд борьбой с терроризмом.