Авиация США нанесла удары по боевикам ИГИЛ в Ливии

Американские бомбардировщики В-2 в среду ночью нанесли авиаудары по позициям группировки «Исламское государство» примерно в 45 км от города Сирт в Ливии, сообщают представители оборонного ведомства.

Авиаудары были санкционированы президентом Обамой и, по-видимому, станут последней военной операцией, проведенной по указу уходящего в отставку президента.

По словам американских официальных лиц, авиаудары были нацелены на уничтожение боевиков, ранее бежавших из Сирта после того, как прошлой осенью город был освобожден.

Как сообщается, авиаудары были нанесены по двум лагерям боевиков.