Авианосец «Карл Винсон» проводит учения вместе с японскими эсминцами

К американскому авианосцу, который движется к Корейскому полуострову, присоединились два японских эсминца.



Корабли двух стран в воскресенье приступили к совместным учениям в западной части Тихого океана.



Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об изменении маршрута ударной группы авианосца «Карл Винсон», в которую входят ракетный крейсер и ракетный эсминец и которая направлялась в сторону Австралии. Распоряжение было сделано на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове в связи ракетными и ядерными испытаниями в КНДР.



Пока неясно, как долго продлится совместное плавание японских эсминцев и американской ударной группы.



ВМС США сообщили, что совместные учения носят «рутинный» характер и направлены на отработку совместных ответных действий на море и совершенствование обороноспособности, а также на отработку навыков совместного маневрирования.



Северная Корея провела испытания, несмотря на введенные против нее санкции ООН.



Трамп пообещал не допустить, чтобы Северная Корея получила возможность нанесения ядерного удара по территории США, отметив, что для этого рассматриваются любые варианты, включая военные действия.