Сотни иракских беженцев, пострадавших от ИГИЛ, могут переехать в США

Правительство США работает над приемом в страну сотен иракцев, ставших жертвами насилия «Исламского государства».

Директор управления Госдепартамента по приему беженцев Ларри Бартлетт заявил «Голосу Америки», что США координируют усилия с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев для приема сотен иракцев и их размещения в ряде районов США, которые будут определены позднее. Большинство беженцев являются езидами и христианами, чьи общины уничтожались «Исламским государством». Некоторые из них стали жертвами жестокого обращения и пыток, оказавшись в руках группировки.

«Мы будем отбирать людей, которые вернулись из рабства, – сказал Бартлетт. – Мы будем искать семьи, которые пострадали от убийств “Исламского государства”, и мы понимаем, что в некоторых случаях эти убийства происходили на глазах родных».

Работа по переселению является первой широкомасштабной попыткой США по приему иракцев, пострадавших от «Исламского государства». По данным Центра за американский прогресс, с середины 2014 года, когда начался подъем «Исламского государства» на Ближнем Востоке, США приняли 15583 сирийца, бежавшего от гражданской войны и правления «Исламского государства». Эти цифры относятся к периоду с января 2014 по октябрь 2016 года. Некоторые иракцы приехали в США по медицинским и другим программам.

В начале декабря делегации Госдепартамента и министерства иммиграции Канады посетили северный Ирак. Они встречались с представителями местных властей и гуманитарных организаций, чтобы выявить пострадавших для последующего переселения в рамках новой программы.

«Мы убедились, что езиды пережили наиболее серьезную психологическую травму и являются наиболее жестоко преследуемой группой, – сказал Бартлетт. – Но есть и другие группы, которые также пострадали, например, христиане и другие религиозные меньшинства здесь, на севере».

Руководитель германской организации «Воздушный мост Ирак» (Air Bridge Iraq) Мирза Диннаи, принимавший участие во встречах делегаций, заявил «Голосу Америки», что по меньшей мере 750 иракцев будут направлены в США, в то время как Канада примет от 700 до 1200 иракцев.

«Они хотят начать программу с дел десяти беженцев», – сказал Диннаи.

По словам Бартлетта, количественные данные меняются.

«Мы могли бы рассчитывать на то, что в течение года примем сотни людей, – сказал Бартлетт. – При этом мы хотим сконцентрироваться на размещении целых семей. Раньше были другие программы, где лишь некоторые жертвы принимались для лечения. Мы смотрим на это по-другому. Мы рассматриваем это, как программу, которая связывает семьи, насколько это возможно».

Рассмотрение дел по переселению беженцев в США часто занимает до полутора лет. Бартлетт говорит, что США пытаются ускорить этот процесс.

В свою очередь Диннаи обеспокоен тем, что процесс может занять длительное время, в то время как большинство иракцев живут в лагерях и нуждаются в срочной помощи.

«С США ситуация чуть более сложная», – говорит он.

Процесс переселения проходит в тот момент, когда США готовятся к смене президентской администрации.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае победы он «приостановит иммиграцию из тех районов мира, где имеется доказанная история террористической деятельности против США, Европы или наших союзников, до тех пор, пока мы не поймем, как положить конец этим угрозам».

Но политика Трампа приобретет реальные очертания только после того, как он вступит в должность 20 января.

«Мы не знаем, отразится ли политика новой администрации на программе такого рода, – заявил Бартлетт «Голосу Америки». – Мир хорошо информирован о злодеяниях, которые совершались «Исламским государством». Эта работа – часть наших ответных действий».