Американский эсминец сделал предупредительные выстрелы при встрече с иранскими судами

Корабль ВМС США в воскресенье сделал три предупредительных выстрела в сторону иранских судов в Ормузском проливе, сообщает оборонное ведомство США.

По данным Reuters, четыре судна Корпуса стражей Исламской революции «с высокой скоростью» приближались к эсминцу USS Mahan, когда тот начал стрелять.

Инцидент произошел в Ормузском проливе, который расположен между Оманским и Персидским заливами.

По словам анонимных представителей властей США, иранские суда не отреагировали на радиозапросы о снижении скорости.

Американский эсминец, сопровождавший два других корабля, также выпустил дымовые сигнальные ракеты, а вертолет ВМС сбросил плавучую дымовую шашку, сообщают источники.