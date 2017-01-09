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Американский эсминец сделал предупредительные выстрелы при встрече с иранскими судами

Американский эсминей USS Mahan (архивное фото)

Американский эсминей USS Mahan (архивное фото)

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Корабли Корпуса стражей Исламской революции подошли к судну ВМС США в Ормузском проливе

Корабль ВМС США в воскресенье сделал три предупредительных выстрела в сторону иранских судов в Ормузском проливе, сообщает оборонное ведомство США.

По данным Reuters, четыре судна Корпуса стражей Исламской революции «с высокой скоростью» приближались к эсминцу USS Mahan, когда тот начал стрелять.

Инцидент произошел в Ормузском проливе, который расположен между Оманским и Персидским заливами.

По словам анонимных представителей властей США, иранские суда не отреагировали на радиозапросы о снижении скорости.

Американский эсминец, сопровождавший два других корабля, также выпустил дымовые сигнальные ракеты, а вертолет ВМС сбросил плавучую дымовую шашку, сообщают источники.

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