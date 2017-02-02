Трамп не исключает никаких вариантов ответа на запуск ракеты в Иране

В четверг президент США Дональд Трам заявил, что Иран получил официальное предупреждение в связи с осуществленным этой страной запуском баллистической ракеты, предупредив, что не исключает любого варианта действий в отношении Ирана.

В четверг утром, в серии сообщений в Твиттере президент США осудил ядерное соглашение США и других пяти мировых держав с Тегераном, заключенное с целью сдержать ядерные амбиции этой страны. По условиям этого договора Иран должен свернуть программу обогащения урана и переоборудовать ряд ядерных объектов, придав им сугубо гражданский характер, в обмен на отмену санкций.

По словам Трампа, Иран должен быть «благодарен» за это соглашение, поскольку страна уже находилась «на грани коллапса» в момент, когда были отданы распоряжения о размораживании активов на миллиарды долларов.

В ходе встречи с руководством компании Харли-Дэвидсон в Белом доме, отвечая вопрос прессы о возможных военных действиях в отношении Ирана, президент Трамп не исключил «никаких вариантов ответа» на действия Тегерана.

Днем ранее советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн осудил запуск ракеты в Иране, заявив, что это – «очередной инцидент в целой серии нарушений», допущенных Тегераном за последние шесть месяцев. Флинн подчеркнул, что эти нарушения угрожают США и их региональным союзникам. По мнению генерала Флинна, руководство Ирана решилось на подобные действия из-за «слабости и неэффективности» договора, а также потому, что другие страны не приняли надлежащих мер для сдерживания военных амбиций Тегерана.

Беседуя с представителями прессы в Белом доме, Флинн подверг критике бывшего президента США Барака Обаму и его администрацию за недостаточную жесткость по отношению к Тегерану.