Белый дом опубликовал первый доклад о "городах-убежищах" для нелегалов

Администрация президента Трампа опубликовала первый еженедельный доклад с перечислением случаев, когда местные правоохранительные органы не оказали содействия федеральным иммиграционным службам в задержании нелегальных иммигрантов.

Публикация доклада предусмотрена президентским указом Трампа «Об укреплении общественной безопасности на территории Соединенных Штатов» с целью выявления так называемых «городов-убежищ», власти которых недостаточно активно сотрудничают с федеральными иммиграционными службами.

Согласно данным, приведенным в докладе, в период с 28 февраля по 3 марта местные органы полиции не выполнили 206 предписаний о содержании под стражей, изданных Бюро по исполнению иммиграционного и таможенного законодательства (ICE). Эти документы предписывают местным правоохранительным органам брать под арест лиц, которых ведомство считает подлежащими депортации.

За эту неделю ICE издало 3083 предписания о задержании. 157 из 206 невыполненных – приходятся на десять административно-территориальных образований. Список возглавляют округе Нассо, штат Нью-Йорк, где невыполненным осталось 38 предписаний, и округ Кларк в штате Невада, проигнорировавший 31 предписание. В документах содержатся обвинения или информация о судимостях за различные правонарушения, от вождения автомобиля в нетрезвом виде до нападений с отягчающими обстоятельствами и убийств.

В руководстве ICE заявили, что невыполнение этих директив «подрывает способность ведомства обеспечивать общественную безопасность», и добавили, что число предписаний будет расти по мере увеличения числа иммигрантов, подлежащих депортации.