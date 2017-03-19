Филадельфия не будет отмечать праздник мексиканской культуры 5 мая

В этом году в Филадельфии не будут отмечать Синко де Майо (5 мая) – праздник, который ранее привлекал до 15 тысяч участников.

Один из организаторов мероприятия Эдгар Рамирес назвал единогласное решение своих коллег «печальным», но «ответственным» шагом, в связи с «трудными условиями, в которых оказались иммигранты».

По словам Рамиреса, организаторы опасались, что сотрудники федеральных иммиграционных служб устроят облаву на ежегодном фестивале в Филадельфии – пятом по величине городе в стране.

Президент США Дональд Трамп призвал сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США активнее арестовывать и депортировать людей, проживающих в США нелегально.

Синко де Майо отмечается в честь победы мексиканской армии над Францией в битве при Пуэбле во время Франко-мексиканской войны.В США Синко де Майо трансформировался в праздник мексиканской культуры и наследия, особенно в регионах, где проживает значительное число американцев мексиканского происхождения.