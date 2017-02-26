Губернаторы-республиканцы – за пересмотр программы медстрахования для малоимущих

Предложение губернаторов-республиканцев о кардинальном пересмотре федеральной программы Medicade, обеспечивающей медицинской страховкой более 70 миллионов американцев с низкими доходами, в субботу вызвало напряженность на общенациональной встрече лидеров штатов в Вашингтоне.

Национальная ассоциация губернаторов проводит ежегодную зимнюю сессию с политическими дискуссиями, которые пока посвящены в основном реформе здравоохранения, образованию и кибербезопасности.

Кроме обсуждения внутриполитических вопросов, некоторые губернаторы в беседе с журналистами «Голоса Америки» говорили о проблеме иммиграции, которая за последние недели привлекла широкое внимание. Губернаторы от обеих ведущих политических партий заявляли, что хотят, чтобы иммигранты и беженцы, недавно прибывшие в Америку, успешно начали новую жизнь. Они также подчеркнули, что в ходе применения закона отношение ко всем, к кому он относится, должно быть разумным и сочувственным.

Предложение республиканских сенаторов, касающееся программы Medicaid, проект которого оказался в распоряжении Associated Press, призывает Конгресс изменить программу таким образом, чтобы она превратилась из бессрочных федеральных обязательств в программу, которую каждый штат разрабатывает с учетом своих финансовых возможностей. Программа Medicaid обеспечивает страховкой более 70 миллионов американцев с низкими доходами, и у штатов есть возможность расширить круг ее применения в рамках реформы здравоохранения, проведенной бывшим президентом Бараком Обамой.

Республиканцы утверждают, что их план позволит штатам проявлять большую гибкость при покрытии медицинских расходов малоимущих, одновременно защищая их от расходов, связанных с отменой Закона о доступном здравоохранении, подписанного Обамой.

Губернаторы-демократы в субботу обвинили своих республиканских коллег в нечестности в том, что касается последствий их плана. По их словам, он приведет к тому, что люди лишатся возможности компенсировать расходы на медицинское обслуживание ради того, чтобы профинансировать снижение налогов на богатых.