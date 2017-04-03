Конгрессмен-республиканец намерен заставить экс-советника Трампа вернуть деньги России и Турции

Президент Дональд Трамп в прошлом месяце отправил своего советника по вопросам безопасности в отставку за введение в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других высокопоставленных представителей его администрации касательно контактов Флинна с послом России в США.

На прошлой неделе, вместе со многими другими финансовыми документами высокопоставленных сотрудников Белого дома была опубликована и исправленная декларация Флинна, в которой он, в отличие от предыдущей декларации, раскрыл свои связи с Россией.

В связи с публикацией декларации, а также информацией, предоставленной Флинном комитетам Конгресса, которые ведут связанные с Россией расследования, стали известны размеры полученных отставным генералом компенсаций за лоббирование российских и турецких интересов.

По имеющейся информации, в прошлом году Флинн получил 500 тысяч долларов за то, что представлял интересы турецкого правительства в переговорах с правительством США, а также 70 тысяч долларов от связанных с Россией организаций.





Например, в 2015-м году Флинн присутствовал на праздновании 10-летия телекомпании RT, финансируемой государством, и во время торжественного ужина сидел за одним столом с президентом России Путиным. За выступление на мероприятии Флинн получил 45 тысяч долларов.

В понедельник конгрессмен Джейсон Чаффец, самый высокопоставленный республиканец в Комитете по надзору за исполнительной властью Палаты представителей США, заявил, что намерен обратиться в Главное бюджетно-контрольное управление с требованием проанализировать полученные Флинном доходы.



«Исходя из существующей практики, в качестве наказания ему, возможно, придется вернуть все полученные им денежные выплаты», – сказал Чаффец.



Флинн оказался в центре внимания ФБР, а также комитетов Сената и Палаты представителей по разведке, которые ведут расследование вмешательства России в ход президентских выборов в США и стремятся выяснить детали контактов высокопоставленных сотрудников Белого дома с Россией.

На прошлой неделе Флинн обратился в ФБР и комитеты по делам разведки обеих палат Конгресса с просьбой предоставить ему иммунитет от уголовного преследования в обмен на дачу показаний. Однако законодатели отказались пойти на сделку, пояснив, что не могут рассматривать вопрос о предоставлении иммунитета кому бы то ни было, в связи с тем, что расследование вмешательства российских спецслужб в США находится на слишком ранней стадии.