Цены на жилье в США в январе достигли 10-летнего максимума

Цены на вторичном рынке жилья в США достигли 10-летнего максимума в январе.

В опубликованном в среду докладе Национальной ассоциации риэлторов отмечается 3,3-процентный рост продаж жилья. Таким образом, годовые продажи на рынке жилой недвижимости составили 5,69 миллионов домов.

Согласно докладу, данный рост продаж объясняется уменьшением количества выставленной на продажу жилой недвижимости. Представители ассоциации риэлторов также отмечают, что продажи выросли на 3,8 процента по сравнению с данными за тот же период в прошлом году.

Продажи выросли вопреки ожиданиям экспертов, которые предсказывали, что увеличение стоимости и процентных ставок может незначительно замедлить рынок недвижимости.

У экономистов будет больше понимания о ситуации и возможном увеличении процентных ставок после публикации ФРС США отчета о последней встрече по определению дальнейшей политики.