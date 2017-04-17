Семейство Трампов приняло участие в празднике катания пасхальных яиц у Белого дома

В понедельник президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встретилив Белом доме гостей – тысячи детей и их родителей, пришедших на традиционноеежегодное катание пасхальных яиц.

Президент, первая леди и их 11-летний сын Бэррон в сопровожлении пасхального кролика приветствовали гостей с балкона Белого дома. «Наша нация станет еще сильнее, больше и лучше, чем раньше, – сказал Трамп. – Мы на правильном пути. Посмотрите, что происходит».

Традиция катания пасхальных яиц на лужайке перед Белым домом на следующий день после Пасхи началась в 1878-м году.

В этом году, приглашение на праздник получили 21 тысяч детей в школах Вашингтона, а также семьи военных. В прошлом году на мероприятии было 35 тысяч человек, когда Мишель Обама (в то время – первая леди США) организовала похожий на карнавал праздник с участием поп-звезд, известных кулинаров и звезд профессионального спорта.

В понедельник дети с родителями резвились на лужайке перед Белым домом, большими ложками катали по траве пасхальные яйца из дерева, играли в разные игры и рисовали. Рисунки впоследствии будут отправлены американским военным, которые проходят службу за рубежом.

На мероприятии выступили военные оркестры, поп-рок-группа и семейный цирк.