Трамп иронически откликнулся на избрание Переса главой Национального комитета Демократической партии

Президент США Дональд Трамп саркастически отреагировал на избрание бывшего министра труда Тома Переса главой Национального комитета Демократической партии, которое состоялось на фоне попыток демократов перегруппироваться после унизительного поражения партии на президентских выборах в ноябре.

Республиканец Трамп написал в Твиттере, что он «как никогда рад» за Переса и «за Республиканскую партию».

Трамп заявил, что борьба за пост лидера Демократической партии, «разумеется, была полностью подстроена».

Он сравнил выборы у демократов с борьбой за номинацию Демократической партии на прошлогодних президентских выборах, в которой бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в конечном итоге одержала верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом – фаворитом более прогрессивного крыла партии. Впоследствии Клинтон проиграла Трампу на президентских выборах.

Трамп заявил в воскресенье, что «Клинтон требовала Переса», а у «парня Берни, как и у самого Берни, не было никаких шансов».

Переса поддержал экс-президент Барак Обама, в чьей администрации он работал. Другим кандидатом был конгрессмен из Миннесоты Кит Эллисон. Многие видели в их конкуренции опосредованную борьбу между Клинтон и Сандерсом.

Сразу после голосования Перес предложил Эллисону пост заместителя руководителя партии, и члены Национального комитета одобрили его выбор.