Из-за штормов и торнадо на юге США погибли, как минимум, 15 человек

Ненастная погода на юге США стала причиной гибели, по меньшей мере, 15 человек. Синоптики предупреждают о новых разрушительных штормах.

Национальная служба погоды сообщила в воскресенье, что южные районы Джорджии, северная часть Флориды и отдельные районы Алабамы могут пострадать от мощных торнадо, разрушительных ветров и крупного града. Реальная опасность исходит от торнадо, которые не теряют силу, проходя расстояние в несколько километров.

Одиннадцать человек погибли, и более 20 получили травмы в результате мощных штормов и торнадо, обрушившихся на отдельные районы Джорджии на минувших выходных. Торнадо также стали причиной гибели еще четырех человек в субботу в Миссисипи.

Губернатор Джорджии Натан Дил ввел чрезвычайное положение в семи округах, где были зафиксированы смертные случаи, травмы и серьезный ущерб от штормов. Дил сообщил, что власти штата «привлекают все имеющиеся ресурсы» в пострадавшие округа. «В своих помыслах и молитвах мы вместе с жителями Джорджии, пострадавшими от шторма», – заявил он.

Президент Дональд Трамп в разговоре с губернатором Дилом в воскресенье выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощных торнадо, обрушившихся на штат.

Трамп охарактеризовал торнадо как яростные и мощные. Он заявил об этом в Восточной комнате Белого дома во второй полный день в должности, добавив, что позднее переговорит с губернатором Флориды Риком Скоттом.