Сенат рассматривает кандидатуры Маттиса, Помпео и Карсона

Сенатский комитет по вооруженным силам в четверг начал рассмотрение кандидатуры отставного генерала Джеймса Маттиса, которого избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить министром обороны, и в тот же день обсудит законопроект, который позволит ему претендовать на эту должность. Как ожидается, кандидатура Маттиса получит одобрение Сената. Экс-министр обороны США Уильям Коэн, который возглавлял Пентагон во время президентства Билла Клинтона, уже выступил на слушаниях в поддержку генерала Маттиса.

Отвечая на вопросы председателя комитета Джона Маккейна, кандидат на пост главы Пентагона сказал, что он будет выступать за укрепление единства НАТО, в том числе - за поддержку стран Балтии, которые чувствуют угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. По словам Маттиса, сегодня международный терроризм, а также агрессивная политика России и усиливающийся Китай бросают вызов американским интересам.

Маттис может стать первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека. Он ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США. У него за плечами также есть опыт командования войсками во время войны в Афганистане и двух войн в Ираке. Маттис также сказал, отвечая на вопросы сенаторов, что он видит своей задачей противостоять России, и что он рассчитывает, что Дональд Трамп как будущий президент будет открыт для информации, которую Маттис как министр обороны будет ему представлять.

В настоящий момент законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять Министерство обороны, поэтому Конгрессу необходимо сделать однократное исключение для Маттиса.

Сенатский комитет по вооруженным силам планирует обсудить этот вопрос сразу же после слушания по кандидатуре Маттиса. Также запланировано обсуждение этого решения в четверг, но без показаний самого Маттиса, который должен был присутствовать на слушании, но переходная команда Трампа отменила его появление в Сенате.

Тем временем конгрессмен-республиканец Майк Помпео, которого Трамп выдвинул на пост главы ЦРУ, предстанет в четверг перед сенатским комитетом по разведке.

Трамп неоднократно критиковал разведсообщество США и высказал предположение, что именно разведка ответственна за утечку неподтвержденных данных о его связях с Россией. Выдвигая кандидатуру Помпео, избранный президент заявил, что он может стать «блестящим и бескомпромиссным лидером американского разведсообщества».

Также в четверг пройдет слушание по кандидатуре одного из соперников Трампа в борьбе за республиканскую президентскую номинацию, нейрохирурга на пенсии Бена Карсона, который претендует на пост министра жилищного строительства и городского развития.

У Карсона мало опыта в политике, однако несколько бывших глав этого ведомства, работавших при администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, написали комитету, что считают его способным прислушаться к служащим министерства, чтобы способствовать выполнению его миссии – строительству доступного жилья и создания инклюзивных сообществ.