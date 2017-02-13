Дональд Трамп принимает в Белом доме Джастина Трюдо

В Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В ходе встречи будет запущена совместная инициатива в поддержку женщин-предпринимателей.

Трамп и Трюдо проведут серию встреч, в том числе круглый стол по «продвижению женщин-предпринимателей».

На первый день визита у Трюдо также запланированы переговоры со спикером Палаты представителей Полом Райаном и лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.

Хотя в официальной программе визита это не указано, скорее всего, в повестке дня встреч, назначенных на понедельник, находятся вопросы экономики, в особенности торговли.

Трамп ясно дал понять, что хочет изменить или отменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой. Он хочет заключить торговые соглашения, более выгодные для США, Трюдо же известен как сторонник свободной торговли.

Канада сильно зависит от американского рынка, на который приходится 75 процентов ее экспорта.

Трамп и Трюдо существенно расходятся во взглядах на проблему иммиграции.

Американский лидер недавно подписал президентский указ, на 120 дней приостанавливающий программу беженцев и полностью прекращающий прием беженцев из Сирии. Указ также предусматривает 90-дневный запрет на въезд в страну для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Судана.

Трамп утверждает, что эти меры необходимы для защиты национальной безопасности. Федеральный суд приостановил действие запрета на время, пока его оспаривают несколько штатов, а апелляционный суд на прошлой неделе оставил это решение в силе. Как ожидается, в конечном итоге дело будет рассматривать Верховный суд.

Правительство Трюдо отреагировало на указ Трампа, предложив людям, лишившимся возможности приехать в США, подать заявки на временный статус в Канаде.

На следующий день после подписания указа Трюдо написал в «Твиттере»: «Канада готова принять всех, кто бежит от преследований, террора и войн, вне зависимости от вероисповедания. Наша сила в многообразии. #ДобропожаловатьвКанаду».