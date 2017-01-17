Сенат проводит слушания по кандидатурам на посты министров внутренних дел и образования

Сенатские комитеты продолжают слушания по кандидатурам, которые избранный президент Дональд Трамп выдвинул на посты министра внутренних дел и министра образования.

Претендующий на пост министра внутренних дел Райан Зинке во вторник рассматривается сенатским комитетом по энергетике и природным ресурсам.

Бывший военнослужащий сил специального назначения ВМС США, известных как «морские котики» (Navy SEAL) выступает за сохранение государственных земель в собственности федерального правительства, в отличие от ряда республиканцев, которые выступают за их приватизацию или передачу под контроль штатов. Позиция Зинке совпадает со взглядами Трампа, который не считает, что государственные земли должны контролировать штаты.

Многие природоохранные организации не одобряют кандидатуру Зинке, который выступает за активизацию бурения и добычи полезных ископаемых на государственных землях и выражает сомнения в серьезности проблемы изменения климата.

Министерство внутренних дел насчитывает более 70 000 сотрудников по всей территории США и контролирует более 20 процентов федеральных земель, в том числе национальные парки.

Кандидат на пост министра образования Бести Девос во вторник предстанет перед сенатским комитетом по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения.

Миллиардер-филантроп из Мичигана возглавляет Американскую федерацию по делам детей, которая выступает за расширение программ школьных ваучеров, в рамках которых выделяются государственные средства на обучение детей в частных школах.