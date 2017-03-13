Эксперты: власти КНДР должен судить Гаагский трибунал

Группа независимых экспертов призвала судить правительство Северной Кореи к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за вопиющие нарушения прав человека, в том числе – за преступления против человечества.

Эксперты, в понедельник передавшие свой доклад в Совет по правам человека ООН, заявляют, что правительство КНДР не сделало ничего для прекращения широко распространенных и систематических нарушений прав своего населения с тех пор, как в феврале 2014 года комиссия ООН опубликовала доклад о многочисленных случаях притеснения людей в этой стране.

По словам экспертов, они взяли этот доклад за основу при изучении вопроса о привлечении к ответственности за нарушения прав человека в КНДР, в особенности «в случаях, когда такие нарушения представляют собой преступления против человечества».

Юрист из Бангладеш Сара Хоссейн сказала совету, что «привлечение нарушителей к ответственности» – первоочередной долг самого правительства.

По ее словам, поскольку этого не было сделано и «с учетом недостаточной беспристрастности и независимости судебной власти», единственный выход – добиваться справедливости на международной арене.