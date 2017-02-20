В зоне конфликта по-прежнему есть тяжелые вооружения

В понедельник 20 февраля вступило в силу перемирие в восточной Украине, нацеленное на прекращение столкновений между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами.Украинские власти предупреждают об угрозе его срыва.

В соответствии с условиями перемирия, которые анонсировал в Мюнхене российский министр иностранных дел Сергей Лавров, обе стороны должны выполнить требования заключенного два года назад Минского соглашения и отвести тяжелые вооружения с линии фронта.

Однако всего за несколько часов до того, как министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии объявили о новом перемирии, один из лидеров сепаратистов выступил с угрозами применения силы.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отмечет, что число вооруженных столкновений значительно снизилось: по его словам, после вступления перемирия в силу в Донецкой области был слышен огонь только из стрелкового оружия.

Однако Хуг в понедельник предупредил, что угроза обострения сохраняется, поскольку «тяжелые вооружения по-прежнему есть с обеих сторон контактной зоны, где их быть не должно».

По мнению аналитиков, перемирие вряд ли закрепится, поскольку предпосылки конфликта по-прежнему не устранены. Украинские власти также настроены скептически, отмечая, что это перемирие скорее всего будет развиваться по тому же сценарию, что и четыре предыдущих: мгновенное, но кратковременное снижение уровня насилия, а затем новое обострение.

Предыдущие перемирия, призванные положить конец унесшему 10 000 жизней конфликту, продержались немногим более одного дня.

Вечером в воскресенье, перед началом перемирия, стороны обменялись минометным огнем в районе города Авдеевка в окрестностях Донецка, который контролируют правительственные войска.

В пятницу лидер сепаратистов в Донецкой области Александр Захарченко заявил, что не считает себя связанным условиями любого соглашения, предусматривающего отвод тяжелых вооружений с линии фронта. Он также заявил, что украинская армия под прикрытием перемирия попытается захватить поселения в буферной зоне.