Twitter блокирует аккаунты террористического содержания

Во второй половине 2016-го года социальная сеть Twitter заблокировала более 376 тысяч аккаунтов, пропагандировавших терроризм.

В последнем опубликованном компанией отчете по принципу информационной открытости говорится, что основная часть аккаунтов – 74% – была удалена автоматически по итогам проверки разработанной Twitter программы. Сообщается, что программное обеспечение позволяет проверить аккаунты на пропаганду терроризма на основании поведения, а не содежания постов, так как у них есть «различимые формы поведения».

Действие 2% аккаунтов было приостановлено по требованию властей ряда стран, сообщил Twitter.

За второе полугодие 2016 года компания удалила в три раза больше аккаунтов, чем за тот же период в предыдущем году.



Twitter заявляет, что в общей сложности (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года) компания приостановила действие 638 280 аккаунтов.



Отчет Twitter был опубликован на фоне попыток компаний Facebook и Google бороться с появлением информации сомнительного содержания на своих сайтах.