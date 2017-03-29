Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает визит в Анкару

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые с момента вступления в должность посетит Турцию, которая является одним из ключевых союзников Соединенных Штатов по НАТО.

По словам руководства США, ожидается, что главное место на повестке визита Тиллерсона в Анкару станет предстоящая операция по вытеснению «Исламского государства» из Ракки, самопровозглашенной столицы группировки в Сирии. У Тиллерсона запланированы встречи с рядом турецких политических лидеров, в том числе с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Поддержка, которую оказывает Вашингтон сирийским курдам из партии «Демократический союз» и Отрядов народной самообороны в борьбе с боевиками ИГ, по-прежнему создает напряженность в отношениях с Анкарой, которая обвиняет эти курдские группировки в связях с «Рабочей партией Курдистана», с которой борется турецкое государство.

«Определенно, есть несколько особо важных тем, начиная с Сирии», – отмечает приглашенный научный сотрудник Института Карнеги в Европе Синан Ульген. По его словам, в Анкаре крайне остро восприняли избрание Трампа.

«После того, как Дональд Трамп стал президентом, Турция попыталась повлиять на новое руководство США, разорвать связь между США и сирийскими курдами из “Демократического союза”, который Анкара считает террористической организацией, атакующей ее ключевые интересы. В этом и состоит главная сложность», – поясняет эксперт.

Официально президент Трамп не принял решения о продолжении поддержки сирийских курдов, которые составляют костяк Сирийских демократических сил, сражающихся с ИГИЛ и наступающих на Ракку. Однако на местах поддержка США заметно активизировалась, несмотря на реакцию Анкары.

Аналитики полагают, что Анкара попытается получить от Тиллерсона гарантии, что курды быстро отведут свои силы, если будут принимать участие в захвате Ракки. Тиллерсон может смягчить недовольство Анкары, если он, как ожидается, затронет вопрос создания в Сирии безопасных зон, куда смогут возвращаться беженцы, что является одним из ключевых требований Турции.

«Мало кого удивит, если США объединят усилия с “Демократическим союзом” в борьбе за Ракку. Это все равно что наблюдать за крушением поезда в замедленной съемке. Все видят, к чему идет дело», – отмечает бывший турецкий высокопоставленный дипломат Айдин Сельчен, работавший в разных странах региона и в Вашингтоне. Однако, по его мнению, в преддверии возможного президентского визита в Вашингтон Анкара постарается не допустить, чтобы разногласия из-за Сирии омрачили переговоры с Тиллерсоном.