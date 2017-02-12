Эрдоган: боевиков ИГИЛ вытесняют из Эль-Баба

Турецкие военные в воскресенье соединились с сирийскими повстанцами, чтобы пробиться к центру города Эль-Баб – к самому сердцу сирийского бастиона ИГИЛ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вскоре этот город, расположенный на севере Сирии, будет взят под контроль.



Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что Эль-Баб «находится в осаде со всех фронтов». «Силы "Даеш" начали полностью покидать Эль-Баб», – добавил турецкий лидер, использую арабскую аббревиатуру, означающую «Исламское государство».



Несмотря на заявления Эрдогана о том, что турецкие войска и сирийские повстанцы дошли до центра Эль-Баба, базирующаяся в Великобритании правозащитная организация «Сирийская обсерватория прав человека», ведущая мониторинг боевых действий в Сирии, утверждает, что боевые действия по-прежнему идут в основном на окраинах города.



Базирующаяся в Турции оппозиция спешить взять Эль-Баб под контроль до того, как силы, поддерживающие режим Башара Асада, подойдут к городу с юга. Турецкие войска все еще находятся на значительном расстоянии от Ракки – самопровозглашенной столицы халифата «Исламского государства», охватывающего отдельные районы Сирии и Ирака.



Турецкое информагентство Dogan сообщило, что в ходе последних столкновений с боевиками «Исламского государства» погиб один турецкий военнослужащий; еще двое получили ранения. Таким образом, число жертв среди турецких военных с начала операции «Щит Ефрата» в августе прошлого года достигло 67 человек.



