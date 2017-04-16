В Турции ожидают результатов конституционного референдума

В Турции закрылись избирательные участки, где проходил референдум по переходу от парламентской системы к республике с мощной президентской властью. Референдум считают самым важным голосованием за 84-летнюю историю республики. Ожидается, что его результаты будут объявлены позднее в воскресенье.

Референдум привел к расколу страны, причем как сторонники, так и противники изменений заявляют, что на карту поставлено ее будущее.

В стамбульском районе Кадыкёй на избирательных участках царило оживление с момента их открытия.

«Я проголосовал против, – заявил один мужчина. – Нигде в мире нет такой конституции, какую нам представили. Это не республика, это не демократия, это ничто. Вся власть сконцентрирована в руках одного человека. Предположим, нынешний президент – хороший человек, но каким будет следующий? Любой может воспользоваться этой властью чрезвычайно плохим образом».

Район Кадыкёй является традиционным оплотом противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, шедшего в авангарде кампании за внесение изменений.

«Я голосовала за наше будущее. Я не хочу установления режима власти одного человека, – сказала одна женщина. – Хорошо это работает или плохо, но у нас, по крайней мере, есть разделение властей на законодательную, судебную и исполнительную. Я хочу, чтобы эта система сохранилась».

Но есть и те, кто выступают за проведение поправок в конституцию.

«Я проголосовал «за» – ради блага моей страны», – заявил один избиратель.

Эрдоган настаивает, что реформы приведут к созданию быстрой и эффективной системы управления, которая позволит Турции решать проблемы, связанные с терроризмом и замедлением развития экономики.

Сам Эрдоган в первой половине дня принял участие в голосовании в обстановке усиленных мер безопасности, включая снайперов на соседних зданиях в стамбульском районе Ускюдар. В беседе с журналистами президент Турции заявил, что ожидает высокой явки сторонников изменений.

«Я верю, что наш народ выступит за ускоренное развитие и даже за скачок вперед. Я верю, что мой народ, сделав выбор, пойдет вперед, к будущему», – сказал он.

Глава Республиканской народной партии – главной оппозиционной партии страны – Кемаль Кылычдароглу, который возглавлял кампанию против предлагаемых изменений, в беседе со сторонниками и тележурналистами подчеркнул важность голосования.

«Мы голосуем за судьбу Турции», – объявил он.

Если поправки будут одобрены, то роль парламента в стране значительно сократится.

Должность премьер-министра и кабинет будут упразднены – министры будут напрямую назначаться президентом и будут подотчетны ему. Президент также будет формировать бюджет.