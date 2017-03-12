Турция угрожает Нидерландам жесткими мерами в ответ на действия в отношении ее министров

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье, что Анкара «самым жестким образом» отреагирует на «неприемлемое поведение» нидерландской стороны, после того, как Нидерланды не впустили в страну турецкого министра, а другой министр был выдворен.

Турецкие власти заблокировали здание посольства Нидерландов в Анкаре и заявили, что присутствие в стране посла Нидерландов нежелательно.

Ранее в воскресенье в Роттердаме произошли столкновения между нидерландской конной полицией и сторонниками турецкого правительства, которые выступали против мер, принятых в отношении турецких министров.

Перед столкновениями около двух тысяч демонстрантов собрались у консульства Турции в Роттердаме, второго по величине города в стране, чтобы выразить поддержку правительству президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который добивается расширения полномочий на референдуме, запланированном на апрель.

Вскоре после полуночи полиция начала вытеснять демонстрантов с территории вокруг консульства. Как сообщает информагентство AFP, пешие и конные полицейские применили силу, пытаясь оттеснить толпу.

Министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу запретили приземлиться в Нидерландах из-за растущего неприятия кампании, которую турецкие власти ведут накануне референдума в странах Европейского Союза. Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия голландских властей и назвал Нидерланды, которые являются партнером Турции по НАТО, «пережитком нацизма».

После инцидента Чавушоглу заявил, что Турция «примет все необходимые меры» против Нидерландов. Ранее он пригрозил ввести жесткие экономические и политические санкции.