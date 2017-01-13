Стамбульский теракт обострил социальные противоречия в Турции

Теракт, осуществленный «Исламским государством» в стамбульском ночном клубе и унесший жизни 39 человек, не только не сплотил турецкое общество, но, напротив, по-видимому, лишь усугубил внутренние противоречия в этой стране.

В социальных сетях появились посты в поддержку теракта, в которых посетителей клуба осуждают как прожигателей жизни, нарушающих традиции ислама и, следовательно, получивших по заслугам. Один теолог назвал теракт сигналом того, что «Турция уже не та, и что набожные люди поставят всех остальных на колени».

«Есть люди, которые злорадствуют по поводу этого теракта вместо того, чтобы скорбеть о трагедии, которая случилась у них на глазах, – отмечает политический колумнист портала Al-Monitor Семих Идиз. – Все это уходит корнями в эту постмодернистскую гражданскую войну между исламистами и сторонниками светского государства, между ультраконсервативными националистами и про-европейски настроенными элементами».

Идиз также возлагает часть ответственности на правительство: «Наше правительство нисколько не способствует преодолению противоречий в обществе. Более того, иногда подход правительства и президента скорее разжигает противоречия, чем сглаживает их».

После теракта в стране царит крайне деструктивная обстановка: проправительственные СМИ осуждают празднование Нового года как нарушение исламских традиций. Эту позицию поддержал назначаемый государством глава влиятельного Управления по религиозным делам.

Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган отмахнулся от критики: «В Турции ничей образ жизни не подвергается систематической угрозе. Мы этого никогда не допустим. Тем, кто так говорит, придется это доказать. Мой долг – защищать права всех».