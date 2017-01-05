Турция: взрыв в Измире

Турецкие СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем в четверг вблизи здания суда в Измире –­ городе, расположенном в западной части страны. Детали инцидента выясняются. Турецкая служба «Голоса Америки» уточняет, что на месте происшествия горит автомобиль, и по мнению турецких официальных лиц, это может быть причиной взрыва. Ранения получили, как минимум, 10 человек.

По сообщению агентства Reuters, ссылающегося на источники в турецких правоохранительных органах, полицейские застрелили одного из двух лиц, подозреваемых в причастности к нападению.

Фотогалерея: взрыв в Измире