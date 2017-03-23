Заявления Трампа о прослушивании: как идет расследование

Комитет по разведке Палаты представителей провел в четверг закрытое заседание после того, как накануне произошел неожиданный поворот в расследовании обвинений в прослушивании телефонов Дональда Трампа по приказу экс-президента Барака Обамы.

Возглавляющий комитет республиканец Девин Нунес выступил в защиту сделанного им в среду заявления, что законное прослушивание разговоров между иностранными агентами и помощниками Трампа после ноябрьских выборов, но до инаугурации привело к «эпизодическому сбору» высказываний помощников Трампа, а возможно, и его собственных высказываний.

Нунес рассказал об этих материалах журналистам и президенту, не уведомив никого из остальных членов комитета, куда помимо него входит 21 человек.

Направляясь на заседание, Нунес сказал, что принял «субъективное решение» раскрыть эту информацию и уведомить Белый дом. По его словам, он «позвонил в Белый дом и сам себя пригласил».

После слушаний член комитета конгрессмен-демократ Джеки Шпейер сказала, что Нунес извинился за одностороннее решение раскрыть информацию.

Перед заседанием Нунес уклонился от ответа на вопрос, было ли обнародование документом подсказано Белым домом с целью скомпрометировать показания, данные ранее на этой неделе директором ФБР Джеймсом Коми.

Коми, выступая в комитете, заявил, что нет никакой информации, подкрепляющей обвинения, выдвинутые Трампом в «Твиттере» 4 марта. Президент написал, что его предшественник Барак Обама распорядился прослушивать штаб-квартиру Трампа в последние недели перед выборами.

Нунес отказался уточнить, кто передал ему документы, добавив: «Мы никогда не раскроем наши источники».

После встречи с Трампом Нунес, поддерживавший Трампа в ходе предвыборной кампании, сказал журналистам: «Судя по том, что я прочитал, велось некое слежение – возможно, на законных основаниях, но я не уверен. Я не уверен, насколько спокойно американский народ воспринял бы то, что я прочитал».

Трамп заявил, что увидел в этой информации некое подтверждение своих обвинений, хотя информация, раскрытая Нунесом, не вполне соответствует тем утверждениям, которые Трамп сделал в своем «Твиттере» ранее в этом месяце.

Адам Шифф, самый высокопоставленный демократ в Комитете по разведке, сказал, что заявления, сделанные в среду председателем комитета, вызывают «серьезные сомнения» в способности комитета должным образом выполнять сою работу, и призвал сформировать независимую комиссию.

«Если председатель собирается и впредь обращаться к Белому дому вместо собственного комитета, мы просто не сможем вести это расследование», – сказал Шифф.

Сенатор Джон Маккейн, в 2008 году безуспешно баллотировавшийся в президенты, назвал действия Нунеса «примечательными» и «странными». Маккейн призвал провести расследование в специальном комитете по поводу различных обвинений в прослушивании и подозрений, что помощники Трампа сотрудничали с российскими властями в попытке помочь ему победить.

«Это странная ситуация, – сказал Маккейн. – Я думаю, что эти дискуссии и то, что стало известно американской общественности, показывают, что Конгресс больше не пользуется необходимой степенью доверия, чтобы продолжать это разбирательство в одиночку».

Коми подтвердил, что ФБР расследует утверждения о сговоре между помощниками Трампа и российскими агентами во время предвыборной кампании. Сенатский комитет по разведке также проверяет выводы американского разведсообщества о российском вмешательстве в выборы с целью помочь Трампу победить.