Главы ФБР и АНБ выступят в Конгрессе по поводу заявлений Трампа о прослушивании

В понедельник руководители двух ключевых ведомств дадут публичные показания в связи с сенсационными, но пока ничем не подтвержденными заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что бывший президент Барак Обама отдавал распоряжения о прослушивании его телефонов во время прошлогодней предвыборной кампании.

Директор ФБР Джеймс Коми и глава Агентства национальной безопасности (АНБ) адмирал Майкл Роджерс, скорее всего, знали бы о прослушивании, если оно имело место. В понедельник они предстанут перед членами комитета Палаты представителей по разведке, чтобы ответить на вопросы законодателей.

Уже две недели Трамп отказывается дезавуировать свои заявления о прослушивании, сделанные 4 марта в «Твиттере», хотя целый ряд официальных лиц, включая спикера Палаты представителей Пола Райана и высокопоставленных республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса заявил, что нет никаких свидетельств, поддерживающих утверждения президента.

Ни Роджерс, ни Коми не выступали с публичными заявлениями по поводу утверждений президента. Однако директор ФБР Коми хотел, чтобы министерство юстиции, которое осуществляет надзор за его ведомством, дезавуировало заявления Трампа вскоре после того, как они были сделаны. Минюст, однако, не стал делать каких-либо заявлений.

Генеральный прокурор Джефф Сешнс, который возглавляет министерство юстиции и являлся ярым сторонником Трампа во время избирательной кампании, заявил несколько дней назад, что никогда не давал президенту повода полагать, что его прослушивали в последние несколько недель перед выборами.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер несколько дней назад предположил, сославшись на заявления юриста-аналитикателекомпании Fox News Эндрю Наполитано, что прослушиванием занимались британские агенты. Британский центр правительственной связи (GCHQ) назвал эти заявления «абсолютно нелепыми» и призвал их игнорировать. Тем не менее, когда его спросили об этом на пресс-конференции в Белом доме в пятницу, Трамп не стал никого винить за попытки связать британские власти с его заявлениями о прослушивании.

«По крайней мере, возможно, у нас есть нечто общее», – пошутил Трамп, стоя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, чьи телефонные разговоры отслеживались администрацией Обамы.

«Все, что мы сделали, это процитировали очень талантливого юриста, который сказал это по телевидению. Вам надо говорить не со мной, а с телекомпанией Fox», – сказал Трамп, комментируя утверждения, что Обама привлек на свою сторону британские власти, чтобы организовать его прослушку.

Вскоре после этого ведущий Fox News заявил: «Телекомпания Fox News не может подтвердить высказывания судьи Наполитано. Fox News не располагает какой-либо информацией, подтверждающей, что нынешний президент Соединенных Штатов был когда-либо объектом какого-либо скрытого наблюдения. Точка».

В совместном заявлении лидеров комитета Сената по разведке республиканца Ричарда Берра и демократа Марка Уорнера, распространенном несколько дней назад, говорится: «Основываясь на имеющейся у нас информации, мы не видим никаких указаний на то, что небоскреб “Башня Трампа” (Trump Tower) был объектом слежения со стороны какого-либо органа правительства Соединенных Штатов, как до, так и после выборов 2016 года».

Утверждения о прослушивании являются частью более широкого расследования, которое ведут ФБР и законодатели в связи с выводами американского разведывательного сообщества, что Россия вмешивалась в ход выборов, стремясь помочь Трампу одержать победу над его соперницей-демократом, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Американские следователи утверждают, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии. После этого группа WikiLeaks опубликовала тысячи электронных писем из переписки руководителя штаба Клинтон Джона Подесты за месяц перед выборами. Переписка вскрыла закулисные усилия сотрудников Демократической партии, направленные на то, чтобы помочь Клинтон победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.

Однако администрация Трампа отвергает обвинения в том, что сотрудники его предвыборного штаба вступали в сговор с российскими властями в деле о кибератаках.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес заявил каналу Fox News в воскресенье, что не видел «никаких доказательств» сговора между штабом Трампа и представителями Москвы.