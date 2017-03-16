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Трамп обещал «очень скоро» представить доказательства прослушивания

  • Кен Бредемайер
Президент США Дональд Трамп. Вашингтон, США. 15 марта 2017 г.

Президент США Дональд Трамп. Вашингтон, США. 15 марта 2017 г.

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Президент заявил, что даст Конгрессу «очень интересную» информацию, подтверждающую его обвинения в адрес Обамы

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень скоро» представить доказательства того, что его предшественник Барак Обама распорядился прослушивать телефоны в небоскоребе Trump Tower в Нью-Йорке перед выборами.

Лидеры Комитета по разведке Палаты представителей заявили, что обвинения Трампа не имеют под собой оснований, однако в среду вечером президент сказал в интервью Fox News, что его администрация представит комиссии некие доказательства, и что он сам, вероятно, расскажет подробнее о своих обвинениях на следующей неделе.

«В течение следующих двух недель всплывут некоторые очень интересные вещи», – сказал Трамп.

Многочисленные видные конгрессмены, как среди демократов, так и из числа однопартийцев Трампа – республиканцев, заявили, что не нашли никаких подтверждений того, что Обама распорядился прослушивать Trump Tower – небоскреб, где располагалась штаб-квартира предвыборной кампании Трампа и где он сам проживал до победы на выборах.

Трамп выдвинул обвинения в серии твитов 4 марта. В одном из постов он написал: «Ужасно! Только что выяснил, что Обама "прослушивал" меня в Trump Tower прямо перед моей победой на выборах».

Обама назвал обвинения «попросту ложными», а Трамп с тех пор не предоставил никаких доказательств. До интервью Fox президент избегал вопросов о своих обвинениях.

В интервью Трамп заявил, что его твит касался «слежки и многих других вещей». «Никто никогда не говорит о том, что слова о прослушивании стояли в кавычках, но это очень важно».

В среду глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунез, поддерживавший Трампа, провел пресс-конференцию, посвященную обвинениям президента.

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