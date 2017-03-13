Комитет по разведке ждет от Трампа подтверждения заявлений о прослушивании его телефонов

Комитет по разведке Палаты представителей дал президенту Трампу время до понедельника на то, чтобы представить доказательства своих неподтвержденных заявлений о прослушивании телефонов в его штаб-квартире в Trump Tower в Нью-Йорке во время прошлогодней предвыборной кампании.

На прошлой неделе президент написал в «Твиттере», что его предшественник, демократ Барак Обама, распорядился прослушивать телефоны в штабе Трампа, однако не представил никаких доказательств. Трамп написал: «Ужасно. Только что выяснил, что Обама распорядился прослушивать мои телефоны в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм».

Глава комитета республиканец Дэвид Нунес и главный демократ в комитете Адам Шифф направили Трампу письмо, запросив доказательства его обвинений.

Представитель Обамы назвал обвинения Трампа «попросту ложными». Сам Трамп после поста в «Твиттере» никак не комментировал ситуацию.