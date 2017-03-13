Комитет по разведке ждет от Трампа подтверждения заявлений о прослушивании его телефонов

По словам Трампа, Обама отдал распоряжение прослушивать его телефоны во время предвыборной кампании
Комитет по разведке Палаты представителей дал президенту Трампу время до понедельника на то, чтобы представить доказательства своих неподтвержденных заявлений о прослушивании телефонов в его штаб-квартире в Trump Tower в Нью-Йорке во время прошлогодней предвыборной кампании.
На прошлой неделе президент написал в «Твиттере», что его предшественник, демократ Барак Обама, распорядился прослушивать телефоны в штабе Трампа, однако не представил никаких доказательств. Трамп написал: «Ужасно. Только что выяснил, что Обама распорядился прослушивать мои телефоны в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм».
Глава комитета республиканец Дэвид Нунес и главный демократ в комитете Адам Шифф направили Трампу письмо, запросив доказательства его обвинений.
Представитель Обамы назвал обвинения Трампа «попросту ложными». Сам Трамп после поста в «Твиттере» никак не комментировал ситуацию.
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