Комитет Палаты представителей призвал Трампа представить доказательства прослушивания его телефонов

Комитет Палаты представителей по разведке призвал президента Дональда Трампа к понедельнику представить доказательства того, что его телефоны в нью-йоркском небоскребе «Башня Трампа» (Trump Tower) прослушивались во время избирательной кампании.

Неделю назад президент написал в «Твиттере», что бывший президент Барак Обама отдал распоряжение о прослушивании телефонов в Trump Tower, но не представил каких-либо доказательств.

«Ужасно, – написал тогда Трамп. – Только что узнал, что по распоряжению Обамы мои коммуникации в Trump Tower прослушивались накануне победы. Ничего не обнаружили. Это маккартизм».

Председатель комитета республиканец Девин Нунез и ведущий демократ в комитете Адам Шифф направили Трампу письмо, в котором потребовали представить свидетельства в поддержку его заявлений о прослушивании.

Представитель Обамы назвал обвинения Трампа «попросту ложными».

После публикации твитов Трамп не комментировал тему прослушивания.

По американским законам, президент не может отдать распоряжения о прослушивании чьих-либо телефонов. Он должен получить санкцию федерального судьи и представить разумные основания для подозрений, требующих мониторинга телефонных разговоров гражданина.

Тема обвинений в прослушивании также, вероятно, будет затронута в ходе расследования Сенатом предполагаемого вмешательства России в ход прошлогодних выборов и контактов штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Американская разведка пришла к заключению, что российские спецслужбы взломали компьютер главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, после чего организация WikiLeaks опубликовала тысячи электронных писем за несколько недель до выборов. Представляется, что взлом и публикация были частью усилий России, направленных на то, чтобы помочь Трампу одержать победу над демократом Хиллари Клинтон на президентских выборах.