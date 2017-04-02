Судья: иск против Трампа по обвинению в подстрекательстве к насилию может быть принят к рассмотрению

Федеральный судья заявил, что иск против Дональда Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве к насилию в отношении участников акции протеста, пришедших на его предвыборный митинг, может быть принят к рассмотрению.

При этом судья отверг доводы, связанные со свободой слова, которые представили противники иска.



Решение окружного судьи Дэвида Хейла из Луисвилла, штат Кентукки, открывает возможность рассмотрения иска, поданного тремя участниками акции протеста. Ответчиками по иску являются Трамп, его предвыборный штаб и трое его сторонников.



Истцы Генри Бруссо, Кашия Нвангума и Молли Шах утверждают, что сторонники Трампа избили их на митинге в Луисвилле в марте 2016 года, когда Трамп призывал: «Вышвырнуть их».



Адвокаты Трампа заявили, что он пользовался свободой слова, и настаивали, что он не хотел, чтобы его сторонники применяли силу.



Судья Хейл отметил, что «вполне возможно, что указание Трампа "вышвырнуть их отсюда" поощряло применение силы».

«Это был приказ, инструкция, команда», – говорится в решении суда.



В иске указаны имена двух нападавших – это Мэтью Хеймбах, состоящий в группе сторонников превосходства белой расы, и Алвин Бамбергер, член Ассоциации ветеранов Корейской войны в Огайо. Личность третьего нападавшего пока не установлена.



Хейл заявил, что удаление Нвангумы, женщины-афроамериканки, было «особенно безрассудным».Судья не отклонил заявления, что Нвангума подверглась расовым, этническим и сексистским оскорблениям со стороны участников митинга.



«Хотя эти слова сами по себе являются отвратительными, они имеют большое значение, иллюстрируя атмосферу, в которой происходили предполагаемые события», – указал Хейл.



Видеозапись, на которой Хеймбаха и Нвангуму толкают по проходу, в то время как Трамп говорит: «Вышвырнуть их», получило широкое распространение в Интернете.



Адвокаты Трампа утверждали, что демонстранты приняли на себя риски получения травм, когда решили прийти на митинг, и что ответчики не могут привлекаться к ответственности.



Однако судья возразил, что в соответствии с законом каждый человек обязан проявлять осторожность в отношении другого человека, чтобы не нанести предсказуемую травму.