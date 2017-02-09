Трамп усомнился в правдивости сенатора, предавшего гласности заявление Горсача

Судья Нил Горсач, выдвинутый президентом Трампом на вакантный пост члена Верховного суда, охарактеризовал критические высказывания президента в адрес судей как «деморализующие» и «обескураживающие».

Об этом Горсач заявил в ходе состоявшейся в среду встречи с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Сенатор Блюменталь предал гласности высказывания номинанта. Их аутентичность подтвердили помощники Горсача. В четверг президент Трамп отреагировал на них в «Твиттере», по существу, подвергнув сомнению порядочность сенатора Блюменталя. «Сенатор Ричард Блюменталь, который никогда не воевал во Вьетнаме, хотя утверждал это на протяжении лет (большая ложь), – не искажает ли он сегодня то, что сказал ему судья Горсач?» – написал Трамп.

Высказывание судьи Горсача было ответом на просьбу отреагировать на сделанное в «Твиттере» заявление Трампа. Напомним, что президент охарактеризовал окружного судью Джеймса Робарта, приостановившего действие президентского указа, временно запрещающего въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением, как «так называемого судью».