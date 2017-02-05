Майк Пенс поддержал критику Трампа в адрес федерального судьи

Вице-президент США Майк Пенс поддержал критические замечания президента Дональда Трампа в адрес федерального судьи, заблокировавшего президентский указ о запрете на въезд в страну для жителей семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Выступая в воскресенье в эфире канала NBC, Пенс сказал, что Трамп выразил свое мнение в «уникальной» манере, и что американцы считают это оригинальным и понимают точку зрения президента.

«Постановление судьи по этому делу, которое касается американской внешней политики и национальной безопасности, очень расстроило президента», – добавил он.

В воскресенье лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила в интервью NBC, что готова начать работу над законопроектом о временной приостановке «при условии, что мы действуем в соответствии с Конституцией».

«Мы должны всегда следить за тем, как работают наши процедуры проверки, но это не значит, что мы должны вводить неконституционный и аморальный запрет на въезд в страну для мусульман», – сказала она.

Ранее апелляционный суд США отклонил запрос администрации президента Трампа о немедленном возобновлении действия президентского указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Утром в воскресенье апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско попросил администрацию и штат Вашингтон представить дополнительные аргументы в подкрепление своей позиции ко второй половине дня в понедельник.

И.о. замминистра юстиции Ноэль Франсиско в субботу вечером заявил, что президентские полномочия в вопросе о том, кто может въезжать в страну, «по преимуществу неподвластны судебному контролю».

Министерство юстиции подало апелляцию в ночь на воскресенье, после того, как федеральный судья временно приостановил действие введенного Трампом запрета.

В апелляции говорится, что решение судьи «подвергает сомнению суждение президента в вопросе национальной безопасности» и вредит общественности, поскольку мешает приводить президентский указ в действие.

Спустя несколько часов после того, как судья приостановил действие президентского указа, Трамп подверг его критике, предупредив, что это позволит впустить в страну «множество очень плохих и опасных людей».

Критика была адресована 69-летнему судье Джеймсу Робарту из штата Вашингтон, который известен консервативными взглядами. Робарт был назначен федеральным судьей в 2004 году по решению экс-президента Джорджа Буша-младшего.

«Куда катится наша страна, если судья может отменить запрет на въезд, введенный Министерством внутренней безопасности, и кто угодно, в том числе люди с плохими намерениями, может въехать в США», – написал Трамп в «Твиттере». Ранее в воскресенье он назвал решение Робарта «нелепым» и пообещал добиться его отмены.

Указ Трампа вызвал сумятицу в правительственных ведомствах и судах, а также масштабные протесты в американских городах и за границей. Это также привело к отставке и.о. генпрокурора Салли Йетс, которая отказалась отстаивать указ в суде.

Реакция таможенной службы

Тем временем Служба таможенного и пограничного контроля США предприняла меры, позволяющие путешественникам с действительными визами въезжать в страну.

Госдепартамент позже подтвердил новую визовую политику и пообещал как можно скорее опубликовать дополнительную информацию.

«Мы отменили временный отзыв виз в соответствии с президентским указом 13769. Лица, чьи визы не были физически аннулированы, теперь смогут въехать в страну, при условии, что их визы действительны, – заявил представитель ведомства. – Мы тесно сотрудничаем с Министерством внутренней безопасности и нашими юристами».

В субботу утром ряд крупных авиакомпаний, в том числе Air France, British Airways и Emirates начали допускать пассажиров из семи стран, упомянутых в президентском указе, на самолеты, вылетающие в США.

Иски штатов

В пятницу судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт вынес решение по иску штатов Вашингтон и Миннесота, согласно которому у них есть законные основания оспорить подписанный на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом указ.

Правительство штатов Вашингтон и Миннесота подали совместный иск в начале недели и добились решения федерального суда о приостановке указа на время рассмотрения дела судом.

В пятницу генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон сказал прессе: «Конституция сегодня восторжествовала». По его мнению, решение суда немедленно приостанавливает действие указа презиента Трампа, который Фергюсон назвал «неконституционным и незаконным».

«Закон – это мощная сила, которая дает возможность призывать к ответственности всех, включая президента США», – сказал Фергюсон.

Представитель Министерства внутренней безопасности сообщил, что ведомство не комментирует дела, находящиеся в производстве.

Государственный департамент был проинформирован Министерством юстиции о решении федерального суда вечером в пятницу, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент сообщил о примерно 60000 визах, временно аннулированных в рамках исполнения указа Трампа, который ограничивает въезд в США гражданам семи стран.

Эти данные не соответствуют информации, опубликованной ранее юристами Министерства юстиции, согласно которой более ста тысяч выданных виз были отозваны после того, как их обладателям был запрещен въезд в США.

Госдепартамент объяснил расхождение в цифрах тем, что дипломатические визы и ряд других типов виз не подпадают под действие указа.