Трамп направляется в Вашингтон накануне инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг отправится в Вашингтон, где на следующий день ему предстоит принести присягу в качестве 45-го главы государства. По традиции, церемония пройдет на ступенях Капитолия.

«Итак, путешествие начинается, и я буду очень упорно работать и бороться, чтобы оно стало прекрасным для всего американского народа, – написал Трамп в «Твиттере». – Не сомневаюсь, что вместе мы снова сделаем Америку великой».

Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс, ставшие победителями по результатам одной из самых напряженных предвыборных кампаний в США, в четверг примут участие в нескольких мероприятиях, а в пятницу официально вступят в должности сроком на четыре года.

И Трамп, и Пенс посетят церемонию возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, где покоятся более 400 000 военнослужащих и членов их семей.

Позже Трамп выступит на концерте в Мемориале Линкольна на Национальной аллее. А вечером Трамп, Пенс и другие члены новой администрации будут присутствовать на торжественном ужине при свечах с донорами предвыборной кампании в железнодорожном депо Юнион-Стейшн.

Свой последний вечер в качестве рядового гражданина Трамп проведет в Блэр-Хаус, резиденции для официальных лиц, расположенной напротив Белого дома, на улице Пенсильвания-авеню.