Трамп убежден: демократы рассержены тем, что за него проголосовали рабочие

За пять дней до инаугурации избранный президент Дональд Трамп продолжает подчеркивать убедительность победы, которую он одержал на выборах в ноябре, обеспечив себе четырехлетнее пребывание в Белом доме.

В двух твитах республиканец Трамп написал, что его оппоненты-демократы «больше всего рассержены» из-за того, что многие верные сторонники партии из рабочего класса, которые поддерживали президента-демократа Барака Обаму во время двух предыдущих выборов, не поддержали демократа Хиллари Клинтон и проголосовали за него.

«Учитывая все те рабочие места, которые я верну нашей стране, это число только вырастет», – объявил Трамп. «Автомобильные и другие компании – если они хотят вести бизнес в нашей стране – должны снова производить свои товары здесь. Победим!» – добавил он.

В ходе 10-недельного переходного периода Трамп критиковал автомобильные компании, включая Toyota и General Motors, за объявленные ими планы по расширению производства в Мексике, а не в США. В то же время он высоко оценил Ford и Fiat-Chrysler за их планы расширения деятельности в Соединенных Штатах.

Проведенные после выборов опросы показали, что Трамп победил на выборах, заручившись поддержкой многих «синих воротничков» в индустриальном центре страны. Это дало ему преимущество в штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков, определяющей результат президентских выборов в США, несмотря на то, что в целом по стране Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп.

В другом твите Трамп выразил надежду на то, что его приход к власти будет способствовать консолидации общества.

«Многие годы страна была разделена, разгневана и недоверчива, – заявил избранный президент. – Многие говорят, что это никогда не изменится: слишком глубока ненависть. ЭТО ИЗМЕНИТСЯ!!!»

Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США в полдень в пятницу. Одновременно Обама покинет Белый дом, проведя восемь лет на посту главы государства.

«День инаугурации будет еще грандиознее, чем ожидалось», – написал Трамп еще в одном твите.

В воскресенье военные провели репетицию события, которое происходит раз в четыре года. Ожидается, что в пятницу на Национальную аллею в столице США придут сотни тысяч человек, в том числе участники акций протеста против победы Трампа. Они станут свидетелями приведения нового президента к присяге, его инаугурационной речи и парада, который пройдет по Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома, который станет для Трампа новым домом.