Трамп может существенно изменить состав федеральных судебных органов США

Избранный президент США Дональд Трамп может внести значительные изменения в состав федеральных судебных органов в силу значительного количества вакантных мест.

По данным федеральной судебной системы, в настоящее время незаполненными остаются 104 вакансии, в том числе место судьи Верховного суда США, освободившееся в результате внезапной смерти Антонина Скалиа в феврале нынешнего года. В 38 судах отсутствует достаточное количество судей для рассмотрения растущего числа дел.

Восемь лет назад, когда начиналось президентство Барака Обамы, лишь 54 судейских должности были вакантными.

Возникновение значительного числа незанятых вакансий отчасти можно объяснить ситуацией, при которой республиканцы, в 2015 году установившие контроль над Сенатом, смогли резко замедлить процесс утверждения кандидатур, выдвигаемых президентом-демократом.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, за последние два года республиканский Сенат утвердил 20 пожизненных назначений в окружных и апелляционных судах – наименьшее количество, начиная с 1988-го года.

Многочисленные вакансии в федеральных и окружных судах дают Трампу возможность быстро провести ряд пожизненных назначений. Этим судьям предстоит выносить решения по таким вопросам, как ограничение права на аборт, иммиграционные проблемы и контроль над приобретением огнестрельного оружия.

Помимо вакансии в Верховном суде США, президенту предстоит заполнить вакансии 13-ти судей в федеральной апелляционной системе, 82-х – в окружных судах и восемь других в особых судебных инстанциях – таких, как Суд США по международной торговле.