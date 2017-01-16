Трамп вступил в новый спор с разведсообществом США

Избранный президент США Дональд Трамп за четыре дня до своей инаугурации вступил в очередное противостояние с американской разведкой.

Уходящий в отставку директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в воскресном интервью, что Трампу недостает широкого понимания масштабов угрозы, которую Россия представляет для остального мира, и подверг критике его привычку «говорить и твитить», заявив, что это не отвечает интересам США.

Спустя несколько часов Трамп отреагировал на это заявление в «Твиттере», задавшись вопросом, не Бреннан ли передал СМИ неподтвержденную информацию о неблагопристойном поведении Трампа во время визита в Москву.

«Не он ли слил СМИ фейковые новости?» – написал Трамп. Американская разведка отрицает, что передала СМИ досье, в котором, в числе прочего, утверждается, что предвыборный штаб Трампа поддерживал регулярные контакты с российскими спецслужбами.

Отвечая на критику Бреннана в свой адрес, строительный магнат осудил результаты его работы: «Хуже просто некуда: Сирия, Крым, Украина, Россия наращивает ядерный потенциал. Ничего хорошего!»

Бреннан, которого скорее всего, сменит на посту главы ЦРУ конгрессмен от штата Канзас Майк Помпео, заявил, что проблемы национальной безопасности, с которыми Трампу предстоит столкнуться, – «не сводятся к нему самому». В интервью Fox News Sunday глава ЦРУ сказал: «Теперь, когда у него будет возможность сделать что-то для нашей национальной безопасности вместо того, чтобы говорить и твитить, на него ляжет огромная ответственность за защиту национальных интересов США в сфере безопасности».

Бреннан также предупредил, что импульсивность избранного президента может оказаться опасным качеством.

Трения Трампа с американским разведсообществом продолжаются с тех пор, как оно пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы в попытке помочь ему победить демократа Хиллари Клинтон. Судя по всему, избранного президента-республиканца беспокоит, что это может поставить под сомнение легитимность его неожиданной победы над экс-госсекретарем.

Трамп в течение нескольких недель высмеивал выводы разведки, однако на прошлой неделе признал вероятность того, что российский президент Владимир Путин лично отдал приказ взломать электронную почту главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, но подчеркнул, что это никак не повлияло на результаты выборов.

Десять дней назад разведка провела брифинг для Трампа, посвященный российским кибератакам. Тогда же ему сообщили о неподтвержденных сведениях, что он встречался с проститутками в Москве, а его предвыборный штаб контактировал с российскими властями. Трамп эти сообщения назвал «фальшивыми». Эти данные уже несколько месяцев циркулировали в американских СМИ, но журналистам не удалось подтвердить какие-либо из этих обвинений.

Трамп также обменялся гневными репликами с конгрессменом Джоном Льюисом, героем борьбы за гражданские права в США, который заявил о намерении бойкотировать инаугурацию Трампа, поскольку не считает его избрание «легитимным». По меньшей мере, 17 конгрессменов-демократов также заявили, что не собираются присутствовать на церемонии инаугурации.

В понедельник Трамп призвал американцев почтить память Мартина Лютера Кинга-младшего по случаю ежегодного праздника, приуроченного к дню рождения Кинга. В этом году Кингу исполнилось бы 88 лет.

Сам Трамп в этот день встретился с одним из сыновей убитого борца за гражданские права, Мартином Лютером Кингом-III.