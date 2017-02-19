В Швеции вызвал удивление намек Трампа на якобы имевший место теракт

Был ли теракт в Швеции в пятницу вечером? Нет, но президент США Дональд Трамп, похоже, дал понять, что был. Жители Швеции оказались в замешательстве, гадая, что имел в виду новый американский лидер, когда выступил с импровизированной репликой.

На субботнем митинге во Флориде Трамп говорил о произошедших терактах в Европе, связанных с потоком иммигрантов через открытые границы. «Посмотрите, что произошло в Германии, – сказал он. – Посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции. Можете в это поверить? В Швеции».

Никаких громких событий, связанных с терроризмом, в этой скандинавской стране вечером в пятницу не было. Некоторые СМИ предположили, что Трамп, увлеченный зритель новостных телепрограмм, имел в виду документальный фильм Ами Хоровица, который вышел в эфир в пятницу на телеканале Fox News, в котором говорилось, что Швеция пытается скрыть проблемы, источником которых являются прибывшие в страну иммигранты.

Посольство Швеции в Вашингтоне обратилось к Госдепартаменту США с просьбой прояснить, что имел в виду президент Трамп.