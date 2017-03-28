Нунес отказывается отстраниться от расследования российского вмешательства в выборы

Глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес заявил во вторник, что расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года будет продолжено.

Выступая перед журналистами на Капитолийском холме, Нунес уклонился от прямого ответа на вопрос о том, отстранится ли он от расследования, заявив лишь: «Расследование продолжается».

Тем временем двое видных сенаторов-республиканцев во вторник присоединились к демократам, выразив сомнения в объективности Нунеса при проведении расследования.

В отличие от многих демократов, сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм не призвали Нунеса отстраниться от расследования, но выступили с критикой в адрес главы Комитета по разведке.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей отменил все заседания на этой неделе; его председатель Девин Нунес отверг призывы демократов отстраниться от расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

«Все имеет политическую подоплеку: люди здесь много чего говорят, но это нормально, это политика», – сказал Нунес журналистам спустя всего несколько минут после того, как его коллега по комитету демократ Адам Шифф опубликовал заявление с призывом к отставке Нунеса.

«Мне нелегко выступать с такой рекомендацией, поскольку мы с председателем комитета много лет успешно работали вместе», – написал Шифф, добавив, что общественности будет трудно сохранить доверие к расследованию, если председатель не сможет вести его объективно.

Между тем член Палаты представителей республиканец Питер Кинг заявил, что считает действия Нунеса правильными: «Он сделал все правильно с начала до конца. Ведутся скоординированные попытки подорвать его авторитет».

Лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Пола Райана сместить Нунеса с поста председателя комитета по разведке, а лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси считает, что спикер по крайней мере должен настоять, чтобы Нунес не участвовал в расследовании российского вмешательства.

«Он действует не как человек, заинтересованный в установлении истины, – сказал Шумер. – Он действует скорее как человек, заинтересованный в том, чтобы защитить президента и свою партию».

Однако Кинг заявил, что члены комитета поддерживают Нунеса.

«Разумеется, президент не имеет к этому никакого отношения – информация находится под полным контролем и не подвергалась никаким утечкам», – сказал он.