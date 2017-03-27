Нунес узнал об «эпизодическом слежении» за Трампом от источника на территории Белого дома

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес встретился со своим источником на территории Белого дома перед тем, как обнародовал информацию о том, что президент Трамп подвергался «эпизодической» слежке.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Нунеса Джек Лэнгер: «Нунес встретился со своим источником на территории Белого дома, чтобы находиться вблизи от безопасного места, где он мог бы изучить информацию, предоставленную источником».

Ранее Нунес отказывался сообщить, где он встречался с источником, личность которого он до сих пор не разглашает.

В Белом доме заявили, что администрация в курсе ситуации с Нунесом, но рекомендовали обращаться с любыми вопросами относительно этой встречи к нему самому.

На прошлой неделе Нунес заявил, что получил от неназванного источника информацию о том, что американские разведывательные органы вели «эпизодический сбор» информации о разговорах президента Трампа и его помощников.

Нунес рассказал об этом журналистам и президенту, не уведомив остальных членов Комитета по разведке, куда помимо него входит 21 человек. Это возмутило состоящих в комитете демократов, выразивших сомнения в том, можно ли доверять Нуньесу.

Впоследствии он извинился перед комитетом за то, что не поставил коллег в известность в первую очередь.

Трамп, ранее в этом месяце опубликовавший в «Твиттере» ничем не подкрепленные обвинения в том, что экс-президент Барак Обама распорядился о прослушивании его предвыборного штаба во время кампании, заявил, что увидел в заявлении Нунеса некое подкрепление своих утверждений.

Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что нет никакой информации, подтверждающей обвинения Трампа в прослушивании его штаба в «Башне Трампа». Трамп поручил Конгрессу провести расследование.

Нунес, будучи председателем комитета по разведке Палаты представителей, возглавляет расследование Конгресса по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в том числе о возможных связях между приближенными Трампа и Россией.

Самый высокопоставленный демократ в комитете Адам Шифф заявил, что действия Нунеса, в том числе его решение передать информацию Трампу, не уведомив остальных членов комитета, «вызывает серьезные сомнения в способности комитета делать свою работу» и призвал сформировать независимую комиссию.

«Если председатель и дальше будет обращаться к Белому дому, а не к своему собственному комитету, мы никак не сможем вести это расследование», – сказал Шифф.