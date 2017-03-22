Нунес: за Трампом и его переходной командой велось наблюдение в рамках закона

Коммуникации между Дональдом Трампом (в тот момент – избранным президентом) и членами его переходной команды попали в зону мониторинга во время «случайного сбора информации», заявил в среду председатель Комитета Палаты представителей по разведке Девин Нунес.

По словам Нунеса, он получил эту информацию законным путем после, того, как во время состоявшихся в понедельник открытых слушаний в Комитете по разведке обратился ко всем, у кого была какая-либо информация, имеющая отношение к предмету проводимого комитетом расследования, включая наблюдение за президентом Трампом, с просьбой поделиться этой информацией.

Источника полученной им информации Нунес не раскрыл.

«Я видел доклады разведывательных служб, согласно которым за избранным президентом и его командой, по меньшей мере, велось наблюдение, и (его результаты) распространялись в разведсообществе, – сказал Нунес. – Я хочу пояснить, что это расследование не имело никакого отношения к России и ее деятельности или к деятельности команды Трампа», – сказал Нунес. По его словам, он ознакомился с десятками докладов, в которых не было упоминания о России. Председатель комитета по разведке уточнил, что говорит только о тех докладах разведки, которые он видел, и не хочет создать впечатление, что не существует другой информации.

Комментарии Нунеса были озвучены после того, как директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что нет подтверждений высказанным президентом Трампом в Twitter обвинениям о том, что его предшественник Барак Обама приказал вести прослушку башни Трампа.

Нунес неоднократно заявлял, что, несмотря на то, что никакой непосредственной прослушки телефонов в башне Трампа не велось, о чем писал президент в «Твиттере», он обеспокоен тем, что в отношении Трампа и его команды велся мониторинг.

«Я думаю, это было законно», – сказал Нунес прессе, уточнив, что основные данные были собраны во время переходного периода: с ноября 2016-го года по январь 2017-го.

Комитет по разведке Палаты представителей обратился к главам разведслужб США за помощью в проведении «тщательного расследования», которое должно определить, почему собранная информация не была передана Конгрессу, кто запросил сбор информации, почему запрос был удовлетворен, а также проверить, не был ли нарушен закон.

«Я не думаю, что администрация была об этом осведомлена, поэтому я собираюсь в Белый дом, чтобы сообщить о том, что мне стало известно», – сказал Нунес, уточнив, что собирается поделиться этой информацией с президентом Трампом и его командой в среду к концу дня.

Нунес добавил, что уже провел брифинг для спикера Палаты представителей Пола Райана, АНБ и ЦРУ.

Беседуя с журналистами, Нунес все еще ожидал возможности поговорить с директором ФБР Коми и поэтому не мог сообщить, сможет ли ФБР удовлетворить запрос комитета о предоставлении дополнительной информации.

По словам Нунеса, данные были собраны в ходе обычного случайного сбора информации и не имели никакого отношения к какому-либо уголовному расследованию.

Нунес сказал, что был «встревожен» ведением наблюдения за президентом и его командой, потому что это напомнило ему ситуацию, когда полтора года назад под такое случайное наблюдение попали члены Конгресса.

В ответ на просьбу охарактеризовать собранную информацию, Нунес сказал: «Все зависит от того, что понимать под слежкой».

По словам Адама Шиффа – самого высокопоставленного демократа в Комитете по разведке, заявления, сделанные в среду председателем комитета, вызывают «серьезные сомнения» в способности комитета должным образом расследовать связи Трампа с Россией.