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Во вторник президент Трамп выдвинет кандидатуру нового судьи Верховного суда

Здание Верховного суда США. Вашингтон, округ Колумбия (архивное фото)

Здание Верховного суда США. Вашингтон, округ Колумбия (архивное фото)

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Вакансия в Верховном суде возникла в прошлом году в связи со смертью Антонина Скалиа

Президент США Дональд Трамп обещал объявить выбранную им кандидатуру на вакансию в Верховном суде во вторник вечером.

Одно из девяти мест в Верховном суде освободилось в прошлом году в связи со смертью судьи Антонина Скалиа – убежденного консерватора, который занимал свой пост более 30 лет.

Барак Обама, занимавший в то время пост президента, выдвинул на освободившийся пост судью апелляционного суда Меррика Гарленда, однако находящийся под контролем республиканцев Сенат отказался рассматривать его кандидатуру, заявив, что судью должен назначить новый президент.

Трамп рассматривал кандидатуры нескольких судей-консерваторов.

По данным СМИ, главными претендентами являются судьи Нил Горсуч, Томас Хардмэн и Уильям Прайор.

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