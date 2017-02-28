Гостями демократов на совместном заседании Конгресса станут иммигранты и иностранцы

Во время первого выступления президента Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса во вторник в зале будут присутствовать несколько человек, на которых могут негативно повлиять предлагаемые им политические инициативы.

Несколько законодателей-демократов пригласили на заседание иммигрантов и иностранных граждан в попытке донести свою позицию до Трампа. Среди гостей будет врач иракского происхождения, который обнаружил повышенное содержание свинца в крови детей в городе Флинт, штат Мичиган, врач пакистанского происхождения, оказывающий жизненно необходимую помощь жителям Род-Айленда и дочь палестинских беженцев, помогающая таким семьям, как ее собственная, перебраться в США.

На выступления президента каждому законодателю дают одно приглашение, и как правило они отдают их родственникам, друзьям или избирателям.

Партийный организатор демократов в Сенате Дик Дурбин пригласил на заседание Аайму Сайед, мусульманку, которую родители привезли в США в возрасте трех лет, пишет портал Politico. Сейчас она учится на третьем курсе медицинского факультета Университета Лойола и имеет право работать и жить в США по программе защиты детей-иммигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которую ввел в 2012 году президент Обама. Однако Трамп, как сообщается, всерьез подумывает свернуть эту программу.

Дурбин, представляющий в Сенате штат Иллинойс, призывает Трампа сделать исключение для таких детей в его усилиях по борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Будет ли лучше для США, если Аайму депортируют в Пакистан, где она не жила с малых лет, вместо того, чтобы использовать ее врачебные таланты в помощь малоимущим американцам? Ответ очевиден, – говорится в заявлении Дурбина. – Для меня честь пригласить эту одаренную студентку-медика в качестве своего гостя. Я надеюсь, что ее присутствие напомнит президенту Трампу, что стоит на кону при обсуждении DACA: жизни более 750 000 невинных молодых людей и благополучие целых общин».

Некоторые демократы, выбирая своих гостей, старались подчеркнуть другую мысль: необходимость Закона о доступном здравоохранении, который Трамп хочет отменить. Члены Палаты представителей Марси Капчер и Джойс Битти пригласили на заседание избирателей, которые пострадают от отмены программы, известной в американском обществе под названием Obamacare.

Сенатор из Огайо Шеррод Браун пригласил владельца пиццерии Стивена Хилла, который написал ему письмо в поддержку повышения минимальной заработной платы. «Для меня большая честь пригласить его, чтобы напомнить президенту Трампу, что мы не дадим ему забыть об обещании ставить американских рабочих на первое место, а это должно включать повышение минимальной зарплаты», – сказал он.

Член Палаты представителей от штата Калифорния Джуди Чу пригласила иранскую аспирантку Сару Ярджани. После того, как Трамп издал указ об ограничении въезда в США для граждан нескольких преимущественно мусульманских стран, Ярджани задержали в аэропорту Лос-Анджелесе и депортировали, хотя у нее есть действительная студенческая виза на два года. Ей удалось въехать в США неделю спустя.

Член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Нидия Веласкес пригласила иракца Хамида Дарвиша, отца троих детей, который работал переводчиком в вооруженных силах США. Дарвиша задержали в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке и отпустили лишь спустя 18 часов.

Присутствующие на заседании также будут внимательно следить, последуют ли какие-то комментарии со стороны Джо Уилсона, конгрессмена-республиканца из штата Южная Каролина, который в 2009 году во время выступления президента Обамы по поводу реформы здравоохранения крикнул: «Вы лжете!»