США и Египет укрепляют сотрудничество в борьбе с радикальным исламизмом

Ожидается, что США и Египет в понедельник заключат соглашение об укреплении сотрудничества в борьбе с радикальным исламским терроризмом, когда в Белом доме состоится встреча президента Трампа с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Оба президента испытывают глубокую антипатию к политическому исламизму», – констатирует Х.А. Хеллиер, старший научный сотрудник Центра исследований Ближнего Востока имени Рафика Харири при Атлантическом совете.

«Оба считают, что проблемы безопасности – это вопросы первостепенного, второстепенного и третьестепенного внимания в политике», – отмечает эксперт.

В заявлении Белого дома, распространенном накануне визита, говорится: «Данные отношения исторически определялись интересами безопасности, и этот аспект останется ключевым компонентом взаимоотношений».

Белый дом дал высокую оценку жесткой политике египетского лидера в борьбе с террористами. «Сиси предпринял смелые шаги по ряду деликатных вопросов после того, как стал президентом в 2014 году», – говорится в заявлении.

Аналитики и региональные эксперты в беседе с корреспондентом «Голосом Америки» выразили уверенность в успехе встречи. Сообщалось, что между лидерами двух стран установились хорошие отношения, когда Трамп встретился с Сиси в сентябре прошлого года на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По мнению аналитиков, учитывая, что оба политика делают акцент на вопросах безопасности, не должно быть особых проблем в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в отношения, ухудшившиеся при президенте Обаме.

Обама заморозил оказание помощи Каиру после того, как в 2013 году египетские военные во главе с генералом Сиси свергли демократически избранного президента Мохаммеда Мурси. Позднее в том же году Сиси был избран президентом.

Обама отказывался приглашать Сиси в Белый дом и критиковал репрессии военного режима против движения «Братья-мусульмане», которое выдвинуло Мурси в президенты. Сиси считает «Братьев-мусульман» террористической организацией.