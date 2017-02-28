Пол Райан: необходимо получить ответы на вопросы о связях команды Трампа с Россией

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что необходимо получить ответы на вопросы о предполагаемых контактах между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании.

«Нам нужно получить ответы. Чтобы двигаться вперед, нам нужно удостовериться, что не произошло ничего такого, чего не должно было происходить», – сказал Райан в интервью телеканалу NBC.

В настоящий момент в Конгрессе ведутся три расследования предполагаемых связей между командой Трампа и Россией. Райан не уточнил, должен ли быть задействован в расследовании специальный прокурор, но подчеркнул, что необходимо провести двухпартийное расследование, чтобы удостовериться в том, что собранная разведывательная информация не вызывает сомнений.

Демократы хотят, чтобы дальнейшее расследование обвинений во вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы взял на себя специальный прокурор или специальный комитет Конгресса. Однако глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес, возглавляющий одно из расследований, сказал, что не нашел никаких доказательств ненадлежащих контактов и не планирует расширять текущее расследование.

«Мы не можем заниматься охотой на ведьм», – сказал Нунес журналистам в понедельник.

Однако самый высокопоставленный демократ в комитете, конгрессмен Адам Шифф, заявил позже, что расследование пока не пришло ни к какому выводу относительно того, были ли контакты между помощниками Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании.

Законодатели и в Сенате, и в Палате представителей изучают выводы американской разведки о том, что Россия вмешивалась в ход американских выборов в попытке помочь Трампу одержать победу над своей соперницей-демократом, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.