Клэппер: информация о российском компромате поступила не от американской разведки

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал избранному президенту Дональду Трампу, что разведка не составляла документа, в котором говорится о сборе компромата на Трампа российскими спецслужбами.

Ранее на этой неделе сайт BuzzFeed опубликовал, как утверждается, полное досье по этому делу, где рассказывается об аморальном поведении Трампа по время визита в Москву и о том, что российское правительство годами «взращивало и поддерживало» Трампа.

Как заявил в среду Клэппер, он сказал избранному президенту, что разведка не делаланикаких заключений о достоверности этой информации. Он также подчеркнул, что несчитает, будто эту информацию передали в СМИ источники в разведывательных службах. По словам Клэппера, часть его обязанностей – предоставление руководству страны наиболее полной информацией о вопросах, которые могут иметь влияние на национальную безопасность.

Трамп в своем «Твиттере» подтвердил факт разговора с Клэппером, отметив, что тот «осудил фальшивый и сфабрикованный отчет, который распространялся нелегально». «Это фальшивые выдуманные факты», – добавил он.

Неподтвержденная информация

Двухстраничное изложение неподтвержденных данных было передано Трампу в пятницу, во время секретного брифинга, посвященного вопросу о российском вмешательстве в американские выборы. Президент Обама получил ту же информацию неделей ранее.

Трамп с возмущением опроверг полученную информацию в ходе своей первой за полгода пресс-конференции: «Я считаю позором, что эта информация просочилась наружу. Это фейковые новости. Фальшивка. Этого не было».

Адвокат избранного президента Майкл Коэн сказал журналистам, что содержащиеся в документе обвинения сфабрикованы с целью очернить Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что эта информация была распространена с целью нанести ущерб двусторонним отношениям.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в среду сказала журналистам, что никакие обвинения финансового или личного характера в отношении Трампа «не могут повлиять на национальную безопасность США».

«Мне всегда было интересно, что у России есть на Дональда Трампа», – сказала она.

Некоторые разведслужбы часто собирают подобные компрометирующие материалы, чтобы целенаправленно создавать негативную репутацию, шантажировать или добиваться лояльности.

«Никто не должен удивляться тому, что русские всегда собирают грязь на каждого политика, – заявил журналистам председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нунез.

Американская разведка пришла к выводу, что российский президент Владимир Путин лично отдал распоряжение о вмешательстве в американские выборы с целью подорвать кампанию демократа Хиллари Клинтон и помочь Трампу выиграть.

Трамп, в ходе пресс-конференции признавший, что Россия вмешивалась в выборы, 20 января вступит в должность президента.

В четверг он сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, одним из первых поддержавший его кампанию, будет консультировать его по проблемам в кибербезопасности в частном секторе и последним технологиям борьбы с хакерскими атаками.